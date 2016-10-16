Коммуналку в Украине можно будет оплачивать в рассрочку

18.10.2016 (15:00)

ЖКХ-счета можно будет оплачивать в рассрочку

Кабинет министров Украины намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Мы провели обсуждение с депутатами парламента – членами коалиции и решили следующее: мы введем 12-месячную рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто не желает получать субсидии", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями профсоюзов.

Гройсман отметил, что такой возможностью смогут воспользоваться как те, кто не имеет права на субсидию, так и те, кто субсидию оформлять не желает.

"У нас есть два механизма, которые можно использовать: с одной стороны, это субсидия – адресная помощь, безвозвратная и, с другой стороны, если такой вариант неприемлем по тем или иным причинам – пожалуйста, потребляем сегодня и платим 12 месяцев. Это будет означать, что нагрузка на месячный бюджет семьи месячный будет меньше", – пояснил Гройсман.

Он напомнил, что вариант возврата к прямым дотациям "Нафтогаза", теплокоммунэнерго и других поставщиков неприемлем, а правительство будет придерживаться более эффективной политики адресных дотаций.

Как будут экономить ужгородцы зимой на коммуналке? (ВИДЕО)