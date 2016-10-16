В «ЛНР» убили известного командира боевиков - отстрел на Донбассе продолжается!

18.10.2016 (15:27)

Застрелен командир одного из взводов ополчения Армен Багирян с позывным «Багги»

В поселке Славяносербске Луганской области застрелены командир одного из взводов ополчения Армен Багирян с позывным «Багги», а также несколько его подчиненных.

Об этом сообщила журналистка Галина Созанчук. «Комвзвода и ребята убиты не в бою, не на фронте, не на мину колесом наехали. В Славяносербске, эта территория под нами», — написала она в Facebook.

Созанчук отметила, что незадолго до гибели Багирян удалил со всех своих страниц в социальных сетях фотографии из Донбасса. Также он рассказал, что скрывал от родственников свое пребывание в рядах «народной милиции ЛНР».

С 2015 года гражданин РФ Багирян руководил не признанной Киевом администрацией Славяносербска, отмечают украинские СМИ. У погибшего добровольца остались родители в Армении и жена с двумя сыновьями в Красноярске. По решению семьи, хоронить «Багги» будут в Красноярске. Тело убитого командира уже отправлено в свой последний путь с Донбасса.

Незадолго до гибели Армен Багирян был награжден медалью «За отвагу». Ранее сообщалось, что ополченцы, включая Багиряна, требуют деньги за беспрепятственную переправку продовольственных товаров через реку Северский Донец вблизи Славяносербска.

Напомним, российские власти неоднократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и ее военнослужащие не принимают участие в боях на Востоке Украины.

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