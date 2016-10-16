В Киеве пристрелили пешехода за нарушение правил дорожного движения

18.10.2016 (15:50)

Молодой человек сообщил полицейским, что не имеет претензий к водителю

В Киеве на улице Малышко водитель иномарки выстрелил в пешехода из-за нарушения правил дорожного движения, пострадавший с огнестрельным ранением ноги госпитализирован в травматологию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В первом часу ночи в дежурную часть Днепровского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что в стационар доставили 22-летнего местного жителя с огнестрельным ранением ноги, которое он получил у дома на улице Малышко.

Правоохранители зарегистрировали сведения о событии в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции и начали доследственную проверку.

Предварительно установлено, что ранения парню причинил водитель автомобиля, когда он перебегал проезжую часть в неустановленном месте, а выстрел был сделан из травматического оружия.

В то же время молодой человек сообщил полицейским, что не имеет претензий к водителю. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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