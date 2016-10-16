Во Франции беженцы изнасиловали переводчицу на глазах у репортера

18.10.2016 (16:05)

В это время двое других мигрантов, вооруженные ножами, держали репортера

Потерпевшая — владеющая пушту 38-летняя переводчица, афганка по происхождению. Глубокой ночью недалеко от лагеря беженцев на нее и журналиста напали трое афганцев.

По информации прокуратуры департамента Па-де-Кале, злоумышленники сначала попытались отнять съемочное оборудование, затем один из них достал нож и под угрозой расправы изнасиловал женщину.

В это время двое других мигрантов, вооруженные ножами, держали репортера. После инцидента журналист отвез свою спутницу в ближайшее отделение полиции, после чего ее осмотрел доктор. Французская полиция ведет поиск преступников.

У лагеря беженцев в Кале дурная слава. Он расположен у въезда в проходящий под Ла-Маншем Евротуннель. Стихийный городок населяют 9 тысяч нелегалов, которые при любой возможности пытаются через Ла-Манш и попасть в Великобританию.

Однажды мигранты попытались взять Евротуннель штурмом, но их остановила полиция. Президент Франции Франсуа Олланд призывал городские власти снести стихийный городок, который называют «джунглями». Глава государства заявил, что там нет должных условий для людей, бегущих от войны, и предложил переселить мигрантов.

Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)