Мать Тереза - ангел из ада : Разоблачение мифа о святой женщине (ВИДЕО)

18.10.2016 (16:31)

Святая во тьме - Мария Тереза

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Мать Тереза сильно любима церковью. Все те, кто превозносят ее заслуги, уверены: она посвятила свою жизнь служению беднейшим жителям в трущобах Калькутты, которые терпели нищету и лишения. Она терпела все, не жаловалась на судьбу и не просила никакой награды взамен. Ее любили миллионы, а для высокопоставленных личностей и знаменитостей являлась советчицей.Но все эти рассказы — официальная версия. Но часто бывает так, что благочестивые слова используются лишь с одной целью: скрыть бесчеловечность и постыдность чьей-то жизни или же каких-то событий. А Мать Тереза — это яркий пример такого сокрытия.Приходясь другом диктаторам и преступникам, она нередко посещала их и давала свою оценку. Тереза была знакома с Дювалье, Жан-Клод и Мишель, теми, которые правили Гаити. Гаити же считалось полицейским государством с 1971 года, пока правителей не свергли путем народного восстания. Данные властители разграбили страну, украли большие суммы из государственной казны. Мать Тереза же лично посетила их и назвала подобное правление положительным для беднейших слоев населения. Несколько недель подряд после ее приезда по телевидению показывали выступление благодетельницы. Также она была на могиле жесткого диктатора коммунистов Энвера Ходжи, который занимался подавлением религии в ее родной Албании.Еще одним другом Терезы был Чарльз Китинг, являвшийся консервативным фундаметолистом-католиком, работавшим в комиссии по борьбе с порнографией во время правления Никсона. Китинг прославился гораздо позднее из-за своего скандала с ссудно-сберегательной экспертизой, где его признали виновным в мошенничестве, рэкете и заговоре. Данная схема подразумевала обман клиентов путем покупки абсолютно бесполезных облигаций, на чем они теряли свои сбережения. Китинг пожертвовал Терезе 1,25 млн. $, а она направила просьбу в суд, чтобы его помиловали.Прокурор же оказался более справедливым: он прислал ответное письмо, где отметил, что мало того, что Китинг — попросту мошенник, так и его деньги, которые он пожертвовал Терезе, должны быть возвращены обманутым людям. На это письмо от Матери Терезы так и не последовало ответа.Ложные заявления Терезы о невиновности наивности помогали ей маскировать правые политические взгляды. Говоря о своих аполитичных интересах, она раз за разом обманывала общественность. Как представитель правых консерваторов, она агитировала людей против абортов, контрацепции и разводов.В 1989 Международная организация здравоохранения присудила Терезе награду, она выступила с речью, где назвала СПИД справедливым наказанием за неправильное сексуальное поведение. Когда ее удостоили Нобелевской премии, она заявила: аборты — самая большая проблема в мире. А на открытой мессе в Ирландии она заявила: «Давайте пообещаем Божьей Матери, которая так сильно любит Ирландию, что мы никогда не допустим в этой стране ни одного аборта. И никаких противозачаточных средств.» А позднее ею была проведена кампания против легализации разводов.Она вообще не связывала перенаселение и нищету, объясняя это тем, что Бог всегда позаботится. Все бесплатные клиники Терезы могли оказать лишь примитивную и бессистемную помощь, а иногда и вовсе антисанитарную и опасную. Хотя сумма пожертвований, которые приходились на ее долю, была огромна. Несколько волонтеров заявляли: помощь умирающим была недостаточной. Такое состояние клиник у Терезы было преднамеренным, несмотря на миллионы долларов пожертвований.Многие добровольцы и врачи были в шоке от всего, что увидели в клиниках Терезы. Дабы определить диагноз, не проводили никакие исследования, также не было и современного оборудования. Умирающим от рака не давали ничего, кроме аспирина. А иглы от шприцов мыли и использовали повторно.Самое главное, что подобные условия не были следствием плохого финансирования. Многомиллионные пожертвования просто скрывались на банковских счетах, одновременно с этим добровольцев заставляли просить все больше и больше средств у жертвующих. На те деньги, что получала Мать Тереза реально было осуществить постройку нескольких хорошо устроенных больниц. Сама же Тереза, когда ей понадобилась помощь врачей, отыскада для себя самые передовые технологии на западе.Есть и фраза, подтверждающая лицемерность Терезы:«Я думаю, что это очень красиво для бедных, принять их долю, и разделить страдания вместе с Христом. Я думаю, что миру очень помогает страдание бедных людей.»Широкой огласке подлежала версия, что Тереза старалась облегчить людям страдания, на самом же деле она считала, что страдания — это выгода. Больные люди, якобы могли стать ближе к Богу через свои страдания. Страдания, по версии Терезы, не зло, а благословение. И его нужно восхвалять, а не пытаться облегчить.Еще более удивительным является тот факт, что Тереза заставляла крестить умирающих втихаря. То есть больные мусульмане или индусы не могли понять, что их крестили. Так она обращала в свою религию множество людей.