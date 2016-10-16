В Закарпатье на границе с Венгрией может появиться новый КПП

18.10.2016 (16:42)

В Закарпатье обсуждали новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе

Новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе с общим таможенным и пограничным контролем может появиться на Закарпатье в с. Большая Паладь Виноградовского района.

Об этом сегодня, 18 октября, шла речь на встрече руководства Закарпатской области с министром юстиции Венгрии Ласло Трочани, информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Наши партнеры высказали готовность всесторонне изучить этот вопрос, ведь ЕС опыт работы таких пунктов пропуска", - отметил по этому поводу председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

Пока же в Виноградовском уже функционирует международный автомобильный пункт пропуска "Вилок".

Кроме того, Л. Трочани заявил, что для правительства Венгрии чрезвычайно важно сотрудничество с соседними регионами, особенно с Закарпатьем. Одна из приоритетных задач в этом направлении - создание условий для упрощения пересечения границы гражданами, развитие надлежащей инфраструктуры.

"Венгрия, учитывая" миграционные "процессы в Европе, сейчас усиливает охрану своих границ. В то же время это никак не должно препятствовать свободному движению жителей приграничных регионов ", - подчеркнул венгерский министр.

Что касается ближайших планов по сооружению дополнительных пунктов пропуска между Закарпатьем и Словакией, в долгосрочных планах открытие КПП «Соломоново-Черна»