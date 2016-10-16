Вниманию водителей! В Ужгороде на три дня перекроют ул. Закарпатскую

18.10.2016 (18:04)

В Ужгороде 3 дня будут ремонтировать ул. Закарпатскую

В Ужгороде для асфальтирования в рамках капитального ремонта перекрывают часть улицы Закарпатской - на участке от Собранецкой (от «Дастора») до Загорской (у школы-интерната).

Асфальт планируют ложить в два прихода в течение трех дней - 18-19 и 20 октября.

Просьба к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает Ужгородский городской совет.

В Ужгороде жителям Загорской пришлось ремонтировать улицу своими силами (ФОТО, ВИДЕО)