Вниманию водителей! В Ужгороде на три дня перекроют ул. Закарпатскую

|В Ужгороде 3 дня будут ремонтировать ул. Закарпатскую
В Ужгороде для асфальтирования в рамках капитального ремонта перекрывают часть улицы Закарпатской - на участке от Собранецкой (от «Дастора») до Загорской (у школы-интерната).
Асфальт планируют ложить в два прихода в течение трех дней - 18-19 и 20 октября.
Просьба к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает Ужгородский городской совет.
В Ужгороде жителям Загорской пришлось ремонтировать улицу своими силами (ФОТО, ВИДЕО)
Рейтинг: 1