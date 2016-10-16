УжНУ отмечает свою 71-ю годовщину (ВИДЕО)

18.10.2016 (18:51)

УжНУ празднует свой семьдесят первый День рождения

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УжНУ празднует свой семьдесят первый День рождения. Множество интересных мероприятий, насыщенная программа и праздничный концерт с участием студентов из разных факультетов, где они демонстрировали свои таланты: это вокал, хореография и акробатика.Празднование 71-й годовщины началось еще на прошлой неделе, началось праздником студенческой, это «Студенческая осень». Вчера было продолжение, студенческий флешмоб, посвященный 71-й годовщине и сегодня был торжественный концерт для студентов также посвященный 71-й годовщине.На мероприятии также состоялся розыгрыш призов для зрителей. Получили их сообразительные, те, которые громче всех поздравили свой вуз с Днем рождения.Еще запланировано торжественное расширенное заседание Ученого совета, что и станет завершением праздничных мероприятий, приуроченных к 71-й годовщине УжНУ.