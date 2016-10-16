"Наша Файта" создала клип на известную песню группы "ТИК" (ВИДЕО 18+)

18.10.2016 (18:59)

Видео и имеет возрастную категорию просмотра 18+

Рейтинг: -1

Совместный проект группы "ТИК" и "Наша Файта" появился в сети сегодня. Наша Файта рассказывает, что в фантастически эротично-иронической анимации по мотивам народного кантри-экшна Робот есть намеки на голливудские блокбастеры «Терминатор», «Знаки» и «Робокоп».- Присутствуют кадры издевательства над мужским достоинством, иллюстрирующие цитату из песни Робот: «Чтобы процесс любви продолжался - необходимое смазка». А также сцены сексуальных контактов жительницы планеты Земля с представителем другой цивилизации. В результате на свет появляются роботики, - рассказали аниматоры.Поэтому, видео и имеет возрастную категорию просмотра 18+.Что ж, давайте посмотрим: