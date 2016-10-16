"Наша Файта" создала клип на известную песню группы "ТИК" (ВИДЕО 18+)

|Видео и имеет возрастную категорию просмотра 18+
Совместный проект группы "ТИК" и "Наша Файта" появился в сети сегодня.
Наша Файта рассказывает, что в фантастически эротично-иронической анимации по мотивам народного кантри-экшна Робот есть намеки на голливудские блокбастеры «Терминатор», «Знаки» и «Робокоп».
- Присутствуют кадры издевательства над мужским достоинством, иллюстрирующие цитату из песни Робот: «Чтобы процесс любви продолжался - необходимое смазка». А также сцены сексуальных контактов жительницы планеты Земля с представителем другой цивилизации. В результате на свет появляются роботики, - рассказали аниматоры.
Поэтому, видео и имеет возрастную категорию просмотра 18+.
Что ж, давайте посмотрим:
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