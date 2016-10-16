Стало известно, как "Моторола" сбежал от первой жены на войну в Украину (ВИДЕО)

|Женщина собирается поехать с сыном на похороны террориста
Женщина собирается поехать с сыном на похороны террориста
Журналисты одного из пропагандистских российских каналов разыскали первую жену ликвидированного террориста "Моторолы". Женщина согласилась рассказать прожитой совместной жизни и как боевик сбежал от неё на Донбасс.
По её словам, террорист сбежал в Украину пока она была дежурстве, при этом даже не собрав вещи. Поначалу они не общались, но затем стали созваниваться из-за сына. О том, что "Моторола" женился во второй раз, она узнала по телевизору.