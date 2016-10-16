Стало известно, как "Моторола" сбежал от первой жены на войну в Украину (ВИДЕО)

18.10.2016 (19:12)

Женщина собирается поехать с сыном на похороны террориста

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pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); </script><br><!--bigmir)net TOP 100--> <span id='obHP'></span> <script type="text/javascript" language="javascript"><!-- function BM_Draw(oBM_STAT){ document.write('<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="display:inline;"><tr><td><div style="margin:0px;padding:0px;font-size:1px;width:88px;"><div style="background:url(\'http://i.bigmir.net/cnt/samples/diagonal/b59_top.gif\') no-repeat bottom;"> </div><div style="font:10px Tahoma;background:url(\'http://i.bigmir.net/cnt/samples/diagonal/b59_center.gif\');"><div style="text-align:center;"><a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank" style="color:#0000ab;text-decoration:none;font:10px Tahoma;">bigmir<span style="color:#ff0000;">)</span>net</a></div><div style="margin-top:3px;padding: 0px 6px 0px 6px;color:#003596;"><div style="float:left;font:10px Tahoma;">'+oBM_STAT.hosts+'</div><div style="float:right;font:10px Tahoma;">'+oBM_STAT.hits+'</div></div><br clear="all"/></div><div style="background:url(\'http://i.bigmir.net/cnt/samples/diagonal/b59_bottom.gif\') no-repeat top;"> </div></div></td></tr></table>'); } //--> </script> <script type="text/javascript" language="javascript"><!-- bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={o:1,v:16778740,s:16778740,t:0,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; try{obHP.style.behavior="url('#default#homePage')";obHP.addBehavior('#default#homePage');if(obHP.isHomePage(window.location.href))bm.h=1;}catch(e){;} for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.slice(7);if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[ohvstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('<sc'+'ript type="text/javascript" language="javascript" src="http://c.bigmir.net/?'+bs.join('&')+'"></sc'+'ript>'); //--> </script> <noscript> <a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank"><img src="http://c.bigmir.net/?v16778740&s16778740&t2" width="88" height="31" alt="bigmir)net TOP 100" title="bigmir)net TOP 100" border="0" /></a> </noscript> <!--bigmir)net TOP 100--> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-22312819-1', 'ua-reporter.com'); ga('send', 'pageview'); </script> </noindex> <!-- d57ea5f31af4154a --></div> </div> </div> </div> <!-- /container --><div id="footer"><div id="block-menu-menu-footerlinks" class="clear-block1 block block-menu"> <div class="content"><ul class="menu"><li class="leaf first"><a href="http://ua-reporter.com/mr.html" title="Пришли свою новость">Пришли свою новость</a></li> <li class="leaf"><a href="http://ua-reporter.com/indexpage" title="">Реклама на сайте</a></li> <li class="leaf"><a href="/comment" title="">Все комментарии</a></li> <li class="leaf last"><a href="http://ua-reporter.com/mapsite" title="">Карта сайта</a></li> </ul></div> </div> </div> </div> <!-- /layout --> <!-- MMI CMeter --> <noscript> <img src="http://juke.mmi.bemobile.ua/bug/pic.gif?siteid=ua-reporter.com" alt="" /> </noscript> <script language="javascript"> var tns_already, tnscm_adn = tnscm_adn || []; 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Женщина собирается поехать с сыном на похороны террориста Журналисты одного из пропагандистских российских каналов разыскали первую жену ликвидированного террориста "Моторолы". Женщина согласилась рассказать прожитой совместной жизни и как боевик сбежал от неё на Донбасс.По её словам, террорист сбежал в Украину пока она была дежурстве, при этом даже не собрав вещи. Поначалу они не общались, но затем стали созваниваться из-за сына. О том, что "Моторола" женился во второй раз, она узнала по телевизору.