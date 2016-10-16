Туристы сняли на видео "снежного человека", перешагнувшего реку в Индонезии (ВИДЕО)

18.10.2016 (19:30)

ВИДЕО в очередной раз представляет якобы "доказательство" существования йети

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Туристы в Индонезии сняли на видео и выложили на Youtube странное существо, которое переступило реку у них на глазах. Туристы в Индонезии сняли на видео загадочное гигантское существо, которое у них на глазах переступило реку возле водопада.На опубликованных британской газетой Daily Star кадрах можно заметить огромное по размерам существо выходит из неоткуда, проходит через водопад и скрывается в зеленом склоне холма.Как сообщает издание, ранее очевидцы рассказывали, что подобное существо видели в Северной Америке. Как считают многие, эти кадры являются доказательством существования "снежного человека".