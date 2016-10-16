Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 19 октября

19.10.2016 (06:40)

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, местами слабые осадки. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 °, днем 10-12 ° тепла.

Восход 07:56

Закат 18:34

Температура за последние 130 лет 19 октября:

макс: 25.1° (1961)

мин: -5.2° (1994)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.