Курс валют на 19 октября (+ новости экономики)

19.10.2016 (06:46)

Курс валют 19.10.2016

Без отопления не останемся: ВБ выделил Украине полмиллиарда на газ

Деньги пойдут на закупку газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

Совет директоров Всемирного банка решил предоставить Украине в лице госэнергохолдинга Нафтогаз Украины кредитные гарантии в размере 500 миллионов долларов, сообщил мининстр финансов Александр Данилюк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, деньги пойдут на закупку газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

"Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии Нафтогазу на кредит размером 500 млн долл. на покупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон", - написал министр и добавил:

"Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой".

Примечательно, что ранее украинский премьер-министр заявлял, что Украина уже на 100 процентов готова к отопительному сезону.

На днях Украина завершила закачку газа в хранилища и начала его отбор.