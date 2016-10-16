Правительство нарабатывает систему монетизации субсидий

19.10.2016 (07:04)

Монетизация субсидий должна побуждать людей к экономии энергоресурсов

Министр регионального развития и ЖКХ считает, что монетизация субсидий должна побуждать людей к экономии энергоресурсов

Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком (НБУ) разрабатывает систему монетизации субсидий, по которой неиспользованные средства будут оставаться на счетах граждан в конце отопительного сезона. Об этом в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на телеканале "24" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Мы сейчас отрабатываем систему с НБУ, как ввести такую платежную систему, и чтобы именно с этой платежной системы с помощью этих карточек, с помощью этого остатка субсидии люди могли воспользоваться оплатой энергоэффективных мероприятий", - заявил Зубко. По его словам, монетизация субсидий должна побуждать людей к экономии энергоресурсов.

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