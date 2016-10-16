Посол Украины напала на английскую королеву

19.10.2016 (07:26)

Лондон в шоке от выходки главы украинской дипмиссии в Великобритании

Официальный Лондон в шоке от выходки главы украинской дипмиссии в Великобритании.

Украинское посольство раскритиковало королеву Великобритании Елизавету II за встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом пишет британская газета Times.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила, что патриарх Кирилл – «бывший агент КГБ», который поддержал «российскую агрессию», а приглашение Елизаветы II «рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира».

По мнению Галибаренко, «патриарх Кирилл – защитник интересов Кремля», сообщает издание. Патриарх Кирилл находился в Великобритании с четырехдневным визитом. Поездка была приурочена к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах. В 1716 году при российской императорской миссии в Лондоне появился Успенский приход.

В ходе визита патриарх освятил крупнейший русский храм Лондона — Успенский кафедральный собор после реконструкции и провел в нем Божественную литургию. На торжествах присутствовали архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби, принц Майкл Кентский, имеющий родственные связи с династией Романовых, и другие высокопоставленные лица, члены парламента, послы. Также патриарх встретился с Елизаветой II.

В МИД Британии заявили, что встреча является частью обязанностей королевы как главы Англиканской церкви, и назвали ее «оправданной для признания общей истории и связей», пишет Times.

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