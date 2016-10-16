Посол Украины напала на английскую королеву

|Лондон в шоке от выходки главы украинской дипмиссии в Великобритании
Официальный Лондон в шоке от выходки главы украинской дипмиссии в Великобритании.
Украинское посольство раскритиковало королеву Великобритании Елизавету II за встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом пишет британская газета Times.
Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила, что патриарх Кирилл – «бывший агент КГБ», который поддержал «российскую агрессию», а приглашение Елизаветы II «рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира».
По мнению Галибаренко, «патриарх Кирилл – защитник интересов Кремля», сообщает издание. Патриарх Кирилл находился в Великобритании с четырехдневным визитом. Поездка была приурочена к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах. В 1716 году при российской императорской миссии в Лондоне появился Успенский приход.
В ходе визита патриарх освятил крупнейший русский храм Лондона — Успенский кафедральный собор после реконструкции и провел в нем Божественную литургию. На торжествах присутствовали архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби, принц Майкл Кентский, имеющий родственные связи с династией Романовых, и другие высокопоставленные лица, члены парламента, послы. Также патриарх встретился с Елизаветой II.
В МИД Британии заявили, что встреча является частью обязанностей королевы как главы Англиканской церкви, и назвали ее «оправданной для признания общей истории и связей», пишет Times.
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Комментарии
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Так как Mоторолу взорвали в шахте лифта, а ад он попал почетным шахтером.
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Среди сортиров России началось движение за присвоение имени Моторолы.
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История повторяется вновь и вновь, не от праздной жизни Богдан Хмельницкий обратился к России. Россия пять лет принимала решение как быть, только после того как Хмельницкий пригрозил присоединиться к Османам Россия согласилась принять запорожцев. Украина тогда была, обратите внимание на этот момент откуда она начиналась, Киевом и его предместьями. И нечего удивляться если поляки снова захотят чтобы Украина была Киевом и его предместьями, все к этому идет......
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...Сначала в Киеве (и Россия ничего не сможет сделать!),будет повешено несколько порубиев,тягнибоков,турчиновых,ярошей, яценюков,ляшко и ещё мно-о-о-го бандеровцев).Потом вспомнят,что Киев,это мать городов русских!Так, какого же, он должен быть заграницей?Ну и в результате останется, Галииция,Львовщина,точнее,с округой.Но, Украины-не будет!Поляки,лапы наложат на Галичину.Закарпатье-венгры захапают,а Буковина опять уйдёт в бедную Румынию.....
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.. И вот тогда, украинцы окажутся в НАСТОЯЩЕЙ Европе.Мало, не покажется!Им ВСЁ,припомнят.Но,это если Москва разрешит, снизойдёт,а желающим еуропейцам пшекам и прочим писакам истории пересмотреть итоги Второй Мировой можно будет и перепоказать.Но перепоказывать никто не собирается и фиг-вам свидомые,что хотели на майдане той получили,сами разваливаете государство Украина.Русские цари,Ленин,Сталин,Хрущев с лоскутков собирали государство Украина,а киевские пидоры пошли на поводу ВША и не будет государства Украина. Так что, подождём немного.
Рейтинг: 1
Надоели эти вечные истерики незалежной, лучше с ними вообще никак не пересекаться. Но тупые не понимают, что своими истериками и изрыганиями рубят сук на котором сидят, своим поведением нормальные правители отвернутся от свидомых.
Рейтинг: -2
Российские ученные выяснили, что не у всех "великороссов" 1 лишняя хромосома.
У некоторых, особо выдающихся, таких, как Путин или Моторола - по 2 и больше лишних хромосомы...
Рейтинг: 2
У 70%поляков Украина вызывает негативные ассоциации,а у 30%—равнодушие.Половина поляков отстаивает введение виз для украинцев (против около 20%) и только 23% полностью готовы признать современную польско-украинскую границу (80%— считают Украину оккупантом польских земель).Многие поляки как в Польше,так и за ее пределами,убеждены,что УПА—это лишь «банда»диких садистов,наслаждавшихся распиливанием живых польских крестьян,а СС-«Галичина»—это фашистская формация, принимавшая участие в кровавом подавлении варшавского восстания......
Рейтинг: 2
.....Почти все карательные операции на территории оккупированной немцами Польши проводили украинские подразделения СС.
Рейтинг: 6
Из Истории. Во время переворота в 1917 году почти все предводители ком////мунистов были выходцы с Украины. Это факт. Как и то, что в 1937-м году в С..С.С.Р. все основные палачи ОГ///ПУ-НК///ВД были выходцами с Украины. И продразвёрстку (выемку зерна у крестьян перед голодом на Украине) осуществляли украинские ком////мунисты, из Москвы туда никто для этого не ездил. Читайте их биографии, и дивитесь. Никаких мос.///калей там не найдёте, только украинские хлопци. Кто интересуется – легко в интернете найдёт все данные.
Рейтинг: -1
- Урал - хребет России, Сергиев Посад - душа России, Москва - сердце России... Фима, а где у России мозги?
- В Израиле, США, Германии...
Рейтинг: 4
Все документы в открытом доступе,или уже и читать на Украине разучились.Майданные "гиганты мысли" интеллектом явно не блещут! Они умеют только брехаты.
Рейтинг: 4
Майданным некогда читать исторические материалы и летописи. Они сами сейчас выдумывают и переписывают историю, причем не только свою. Все, конечно, по многочисленным просьбам трудящихся. И штампуют летописи как индийские фильмы и мыльные оперы!!
Рейтинг: 4
Быдло есть быдло,оно и в Англии показывает свою свидомую быдлоту.
Рейтинг: -1
Проблема России не в том, что несчастным народом управляют мудаки, а в том, что мудаками всегда управляют их ярчайшие представители!