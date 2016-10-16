Самосуд местных "мстителей" : Шестерым грабителям отрубили руки (ФОТО 18+)

19.10.2016 (09:05)

"Мстители" наказали таким жестоким образом уличных воров

В штате Халиско, что в пригороде Гвадалахары (Мексика), местные "мстители" устроили самосуд ворам, которые угоняли машины, отрезав им руки.

Местные "мстители" по-своему взялись решить проблему воровства в городе, после чего, вероятно, никому не захочется этого делать.

Так, неизвестные поймали шестерых воров, которым отрубили кисти рук бросили бедолаг посреди улицы, а отрезанные конечности сложили в пакет.

Из брошенной рядом записки следует, что "мстители" наказали таким жестоким образом уличных воров, которые угоняли машины и мотоциклы, похищали вещи у женщин и детей. Активисты группы, совершившей самосуд, назвали себя "Антикрысы".

Как передает издание, среди жертв — пять мужчин и одна женщина. Они живы, но находятся в шоковом состоянии и пока не смогли дать показания о том, кто совершил с ними такие действия. По некоторым данным, еще один человек скончался он нанесенных ему побоев. Власти начали расследование.



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