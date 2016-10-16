За бандитов, ограбивших "обменник" в Закарпатье, объявлено вознаграждение 50 тыс. грн

19.10.2016 (09:22)

В Закарпатье ищут преступников ограбивших обменный пункт

Напомним, в ночь с 04 на 05 октября в пгт.Вилок Виноградовского района Закарпатской облясти произошло вооруженное ограбление пункта обмена валют.

Преступники были в масках и мотоциклетных шлемах, они были вооружены, грабители забрали все деньги, которые были в кассе на тот момент и скрылись в неизвестном направлении, при этом жестоко избили девушку кассира.

Позже В сети появилось видео жестокого избиения кассира обменника при ограблении в Закарпатье.

"Обращаемся ко всем, кто располагает информацией по данному преступлению, с просьбой сообщить по телефону +38 (098) 485-96-96 или в райотдел полиции по телефону +38 (03143) 2-33-40

За любкю информацию, которая приведет к установлению вышеуказанных лиц и задержания преступников объявляется вознаграждение в размере 50 тыс.грн.", - сообщает Ужгородский пресс-клуб. Анонимность гарантируется.

В Закарпатье вооруженные в маскаx ограбили обменник на заправке