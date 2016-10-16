За бандитов, ограбивших "обменник" в Закарпатье, объявлено вознаграждение 50 тыс. грн

|В Закарпатье ищут преступников ограбивших обменный пункт
Напомним, в ночь с 04 на 05 октября в пгт.Вилок Виноградовского района Закарпатской облясти произошло вооруженное ограбление пункта обмена валют.
Преступники были в масках и мотоциклетных шлемах, они были вооружены, грабители забрали все деньги, которые были в кассе на тот момент и скрылись в неизвестном направлении, при этом жестоко избили девушку кассира.
Позже В сети появилось видео жестокого избиения кассира обменника при ограблении в Закарпатье.
"Обращаемся ко всем, кто располагает информацией по данному преступлению, с просьбой сообщить по телефону +38 (098) 485-96-96 или в райотдел полиции по телефону +38 (03143) 2-33-40
За любкю информацию, которая приведет к установлению вышеуказанных лиц и задержания преступников объявляется вознаграждение в размере 50 тыс.грн.", - сообщает Ужгородский пресс-клуб. Анонимность гарантируется.
В Закарпатье вооруженные в маскаx ограбили обменник на заправке
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