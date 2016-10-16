Тревожные новости: на Донбассе замечены "зеленые человечки"

19.10.2016 (09:27)

На Донбассе мужчины в военной форме, которые ведут себя не как типичные боевики

На оккупированных территориях Донбасса заметили мужчин в военной форме, которые ведут себя не как типичные боевики.

Об этом в Фейсбук пишет Центволонтероы People's Project.

Отмечается, что на необычных боевиках заметили новую форму без опознавательных знаков. Также они отличаются строгой армейской выправкой. Волонтеры предполагают, что Россия перебросила на Донбасс очередную крупную партию военных.



Ту же информацию подтверждает в Фейсбук журналист Роман Бочкала.

Ему из оккупированной Макеевки пишут, что в городе в последнее время наплыв орков без опознавательных знаков.

"Вчера в центре даже довелось видеть группу из человек 20-ти с сумками. Видимо только приехали. Военных оооочень много на улицах последние две недели, раньше такого количества не было. Видать что-то будет масштабное снова... Те, что вчера встретились большой группой, - россияне. У них форма с иголочки, местные такую не носят. Хотя не факт, что это именно кадровики. Что бросается в глаза, раньше в городе были военные с ДНРовскими знаками отличия, а сейчас практически все без каких-либо нашивок".

Такая вот информация к размышлению.

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