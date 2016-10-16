В Закарпатье дальнобойщик установил рекорд показателя Драгера - 3,96 промилле

19.10.2016 (09:43)

Штраф за "пьяное" вождение составляет 10200 гривен

Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево отчиталась о количестве выявленных нетрезвых водителей на дорогах Закарпатья и созданных ими аварий.

Об этом сообщает УПП Ужгорода и Мукачево в Фейсбук.

Так, за год было выявлено 1130 пьяных водителей, оформлено 96 ДТП с участием нетрезвых участников дорожного движения. Рекорд Драгера установил дальнобойщик - 3,96 промилле.

В полиции напоминают, что штраф за "пьяное" вождение составляет 10200 гривен (лишение прав на 1 год), второе такое нарушение обойдется 20400 гривен (лишение прав на 3 года), третье - у 40800 гривен (лишение прав на 10 лет) .

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