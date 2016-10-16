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Вдова убитого "Моторолы" показала их детей (ФОТО)

19.10.2016 (10:05)
Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте
Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте

Жена ликвидированного в Донецке террориста "ДНР" Моторолы Елена Павлова показала в сети их общих детей.

Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте.

"Ты рядом... Огонек нашей любви будет светить вечно! Я люблю тебя безмерно. Мы любим тебя... Ты подарил мне счастье. Я не жила до тебя..." - написала вдова.

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Моторола погиб в результате взрыва в лифте многоэтажки.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что расценивает убийство Моторолы как объявление войны со стороны президента Украины Петра Порошенко. Слова о том, что якобы "Украина выбрала путь войны, "повторил и главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. А утром 17 октября Захарченко сообщил, что уже установлена личность заказчика убийства

Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)


Интернет-издание
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Комментарии

19.10.2016 (10:18) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В то время как все украинские патриоты веселятся и ликуют по поводу убийства «Моторолы», по Украине величественной поступью идёт «зрадная перемога», всё сильнее раскручивая сансарическое колесо «гэнотьбы». Простые украинские граждане всё отчётливее ощущают постмайднанные «покращення», усиливающие всеобщую «гыдность».

19.10.2016 (10:11) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Доброволец ты в АТО?
С головой твоей "не то"...
Потеряли руки, ноги,
на донбасовской дороге...
Кто же звал вас всех сюда,
ну ответьте, господа?
Что б на свежей, на могиле,
крикнуть "Слава Украине!"?
Чтобы плакала жена,
в доме денег не хрена,
Что б Парашка стал богаче,
ну а вы, увы, иначе...