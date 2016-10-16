Вдова убитого "Моторолы" показала их детей (ФОТО)

|Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте
Жена ликвидированного в Донецке террориста "ДНР" Моторолы Елена Павлова показала в сети их общих детей.
Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте.
"Ты рядом... Огонек нашей любви будет светить вечно! Я люблю тебя безмерно. Мы любим тебя... Ты подарил мне счастье. Я не жила до тебя..." - написала вдова.
Моторола погиб в результате взрыва в лифте многоэтажки.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что расценивает убийство Моторолы как объявление войны со стороны президента Украины Петра Порошенко. Слова о том, что якобы "Украина выбрала путь войны, "повторил и главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. А утром 17 октября Захарченко сообщил, что уже установлена личность заказчика убийства
Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)
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Комментарии
Рейтинг: 2
В то время как все украинские патриоты веселятся и ликуют по поводу убийства «Моторолы», по Украине величественной поступью идёт «зрадная перемога», всё сильнее раскручивая сансарическое колесо «гэнотьбы». Простые украинские граждане всё отчётливее ощущают постмайднанные «покращення», усиливающие всеобщую «гыдность».
Рейтинг: 3
Доброволец ты в АТО?
С головой твоей "не то"...
Потеряли руки, ноги,
на донбасовской дороге...
Кто же звал вас всех сюда,
ну ответьте, господа?
Что б на свежей, на могиле,
крикнуть "Слава Украине!"?
Чтобы плакала жена,
в доме денег не хрена,
Что б Парашка стал богаче,
ну а вы, увы, иначе...