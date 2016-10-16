Вдова убитого "Моторолы" показала их детей (ФОТО)

19.10.2016 (10:05)

Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте

Жена ликвидированного в Донецке террориста "ДНР" Моторолы Елена Павлова показала в сети их общих детей.

Пост, посвященный Мотороле, Павлова разместила на своей странице ВКонтакте.

"Ты рядом... Огонек нашей любви будет светить вечно! Я люблю тебя безмерно. Мы любим тебя... Ты подарил мне счастье. Я не жила до тебя..." - написала вдова.



Моторола погиб в результате взрыва в лифте многоэтажки.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что расценивает убийство Моторолы как объявление войны со стороны президента Украины Петра Порошенко. Слова о том, что якобы "Украина выбрала путь войны, "повторил и главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. А утром 17 октября Захарченко сообщил, что уже установлена личность заказчика убийства

Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)