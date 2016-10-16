Три главных поражения Путина в конфронтации с Западом

|Никаких дивидендов от обострения конфликта Путин получить не смог
Российский политолог указал на признаки намерений Путина прекратить конфликт с Западом
Накануне назначенной даты, 19 октября, встреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине подтвердилась.
В частности, Кремль известил об участии во встрече президента РФ Владимира Путина. Одновременно во вторник появилось сообщение от российского военного руководства, что авиация прекращает наносить удары по сирийскому Алеппо с 10:00 18 октября. Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что эти два сообщения свидетельствуют о том, что Путин стремится наладить отношения с Западом.
Сегодня появились сразу два сообщения, свидетельствующих о том, что Путин, видимо, хочет соскочить с лестницы эскалации конфликта с Западом. Во-первых, совершив уже массу военных преступлений, Кремль, наконец, понял, насколько чудовищно его поведение воспринимается не только западными "партнерами", но и всей мировой общественностью. Люди включают телевизор и видят гибель жителей Алеппо в прямом эфире.
Министерство обороны РФ объявило, что с 10 утра сегодня временно прекращаются бомбардировки Алеппо. И, во-вторых, Меркель подтвердила, что она все-таки принимает завтра "нормандскую четверку". После ряда ее заявлений о том, что встречаться есть смысл, только если Россия согласится выполнять базовые соглашения в области безопасности и в первую очередь прекращение огня на линии разделения сторон, думаю, что именно этот пункт, без которого невозможно никакое продвижение по другим вопросам, и будет, прежде всего, обсуждаться на встрече 19 октября в Берлине.
Украина должна добиваться (и сейчас это намного легче для нее) выполнения Москвой требований, сформулированных в последних двух резолюциях ПАСЕ. По-моему, эти тексты, которыми в принципе обязаны руководствоваться исполнительные власти Франции и Германии, отражают все те положения, на которых Украина настаивает в течение последних двух лет.
В резолюциях ПАСЕ ясно сказано, что Россия не выполняет базовых соглашений по перемирию, наращивает военное присутствие на оккупированных территориях и не собирается передавать Украине контроль над границей. Кстати, все это теперь подтверждается заявлениями самого Путина. Два года он занимал позицию: "Их там нет". А вот завлекая в Россию инвесторов, он проболтался, что мы были вынуждены оказать поддержку русскоязычному населению. То есть признал военное участие России в этом конфликте.
Никаких дивидендов от обострения конфликта Путин получить не смог. Он потерпел три фундаментальных поражения в конфронтации с Западом.
Во-первых, самое болезненное – это поражение в Украине. Даже не военное. Понятно, что и в военном отношении Россия неспособна на крупномасштабную операцию, потому что она повлечет такой уровень потерь, который будет неприемлем для русского общества. Но самое фундаментальное поражение Кремля в Украине метафизическое – идеология "русского мира" была отвергнута русским населением Украины, которое осталось в большинстве своем верным украинскому государству и его европейскому выбору. И русские так же сражаются с агрессором в АТО, как и этнические украинцы.
Второе – провалился ядерный шантаж Кремля в отношении Прибалтики. Путин угрожал Западу, что если его "зеленые человечки" появятся в Прибалтике, а НАТО придет на помощь балтийским государствам, то он применит ядерное оружие. Саммит НАТО в июле ответил не только на словах, но и на деле, что альянс будет защищать Прибалтику, и этот шантаж провалился.
И, наконец, мнимая победа Путина в Сирии, где да, действительно, он размазывал по стенке американцев, несчастный Кэрри бегал за Лавровым и о чем-то его уговаривал. А Путин тем временем последовательно уничтожал и продолжает физически уничтожать оппозицию, которая ориентировалась на Запад и которую пытались поддерживать американцы. Но эта так называемая победа обернулась для него клеймом военного преступника. Собственно, даже не только для него, но и для всей России.
Три крупных внешнеполитических поражения... Шантаж провалился. Реальной ядерной войны кремлевские миллиардеры не хотят. Не для этого они собирали свои сокровища. Значит, надо соскакивать и искать, как об этом пишут близкие к Кремлю аналитики, некое "новое мирное сосуществование".
Важно, чтобы в торге об этом "сосуществовании" Запад не пошел на какие-то уступки за счет Украины. Будем очень внимательно наблюдать за переговорами 19 октября в Берлине.
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Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 0
А что простите троль из Олььгино потерял на Украинском сайте?ВОДКИ-НЕТ,Ифан-иди домой!!!
Рейтинг: 2
На территории бывшей украиной америкосы выращивают европейское террористической государство. Бывшие граждане просто заложники (зазомбированные полностью). Ситуация мало чем отличается от сирийской годами ранее.
Рейтинг: 0
У России по сравнению с украиной международных долгов НЕТ!!! То что на Россию вякаю все-не означает, что к словам В.В.Путина и нашего МИДа не прислушиваются и не делают выводы, а кто слушает, что там вякает главсвин или клинкин!? Это раз...во вторых...Да, цены отпущены и они ростут, но опять Вы свалили в кучу и котлеты и мух...И сравниваете не сравнимое...дуркаине не отказывают в кредитах, ей их просто не дают, а вот Россия находится под санкциями, а это совершенно разные вещи...
Рейтинг: 3
В третьих...Росиия потихоньку, но уходит из разряда сырьевых придатков запада, а вот вна украина...а куда ей уходить, она таким и не была!!! В четвертых...за Россию, как рынок сбыта бьются все производители из гейропы, но ввиду политических санкций этот рынок для них не доступен...Кто то борется за рынок дуркаины?....А про эксперименты...так это Вы должны к пендосам обращаться-это их рук дело, ещё с конца прошлого века!!!