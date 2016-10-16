В Ужгороде оперативники задержали серийного вора

19.10.2016 (10:40)

Преступник - 50-летний ранее судимый закарпатец

Работники полиции задержали 50-летнего мужчину, который в Ужгороде похитил мобильный телефон. Как выяснилось, последний фигурирует еще и в делах о кражах на территории других районов области

14 октября к работникам ужгородской полиции поступило сообщение о краже мобильного телефона в одном из отелей города.

Как выяснилось, жертвой вора стал 27-летний охранник отеля. Телефон он оставил в подсобном помещении. Злоумышленник воспользовался отсутствием свидетелей, проник в помещение и похитил мобильный.

Работники криминальной полиции Ужгорода просмотрели видео с камер наблюдения, зафиксировавших вора. Установили его личность, затем установили местонахождение и задержали преступника - 50-летнего ранее судимого закарпатца. Работники полиции выяснили, что данный гражданин причастен и к ряду других краж на территории области.

По всем фактам работники полиции проводят досудебное расследование. Собираются необходимые доказательства для доказательства вины преступника в суде.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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