На трассе Киев-Чоп фура влетела в жилой дом (ФОТО)

19.10.2016 (10:41)

На Львовщине грузовик врезался в жилой дом

Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" ночью произошло ДТП с участием грузовика, в селе Дидилов фура съехала с дороги и протаранила жилой дом.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель фуры не справился с управлением на резком повороте при спуске.

Добавим, что в результате аварии никто не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции отмечают, что водитель фуры был трезв.

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