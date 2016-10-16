Убили свои : В день взрыва Моторолы в подъезде сняли охрану

|В подъезде Моторолы исчезла охрана, которая всегда там дежурила
Террористы, воевавшие вместе с убитым Моторолой, заявили, что в момент ликвидации их главаря в подъезде исчезла охрана, которая всегда там дежурила.
Об этом сообщило издание "Комсомольская правда", журналисты которого выяснили детали и обстоятельства ликвидации Моторолы (Арсена Павлова).
"Моторолу я видел, но редко. А вот его охрану часто - они практически всегда здесь были. Жильцов никогда не трогали, документы у нас не проверяли - уже знали каждого в лицо", - рассказал один из жителей дома 121 на улице Челюскинцев, в котором произошло убийство.
Журналисты также связались с одним из террористов, который служил в батальоне "Спарта" под руководством Моторолы.
"Бойцы покойного Моты по очереди дежурили у него в подъезде круглосуточно. Но многие наши ребята поговаривают, мол, странно: почему-то в момент взрыва в подъезде никого не было. Да, и он без личной охраны, вроде, в подъезд входил. Нам непонятно, куда все делись-то?" - рассказал один из террористов по имени Виталий.
Опубликовано фото охранника "Моторолы", который погиб с ним во время взрыва в лифте (ФОТО)
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Комментарии
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Плачь,украина, плачь!
Ты сама себе предатель и палач!
Ты своею собственной рукой,..
Задавила разум и покой!
Убиваешь лучших сыновей!..
Ратуя на "злобных Москалей"!
И кусая , как змея, себя за хвост..
Создала в своих пределах ХОЛОКОСТ!
С кем же ты останешься потом?
Все разрушив-за каким бортом?
Может восстановишь ты свой дом?!
Только не поднять погибших в нем!!!!
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Вже померла в україні і слава і воля
Коли тварі майдануті змінили їй долю
Не для того на майдані були ці бандити,
щоб вам щасливо жилося і раділи діти
Вони прагнули здобути зброю та владу,
що би потім вас безкарно нищить й грабувати
І тепер, коли на сході гинуть мирні люди
Коли в злиднях зубожіють старенькі усюди
До сих пір скажені скачуть дурні на майдані
І кричать виродкам славу під фашистські знам'я
Та не знають недоумки що їх час спливає
Що їх бандюки-герої скоро поздихают
Не уникнуть Божій кари ті хто грабували