Убили свои : В день взрыва Моторолы в подъезде сняли охрану

19.10.2016 (11:14)

В подъезде Моторолы исчезла охрана, которая всегда там дежурила

Террористы, воевавшие вместе с убитым Моторолой, заявили, что в момент ликвидации их главаря в подъезде исчезла охрана, которая всегда там дежурила.

Об этом сообщило издание "Комсомольская правда", журналисты которого выяснили детали и обстоятельства ликвидации Моторолы (Арсена Павлова).

"Моторолу я видел, но редко. А вот его охрану часто - они практически всегда здесь были. Жильцов никогда не трогали, документы у нас не проверяли - уже знали каждого в лицо", - рассказал один из жителей дома 121 на улице Челюскинцев, в котором произошло убийство.

Журналисты также связались с одним из террористов, который служил в батальоне "Спарта" под руководством Моторолы.

"Бойцы покойного Моты по очереди дежурили у него в подъезде круглосуточно. Но многие наши ребята поговаривают, мол, странно: почему-то в момент взрыва в подъезде никого не было. Да, и он без личной охраны, вроде, в подъезд входил. Нам непонятно, куда все делись-то?" - рассказал один из террористов по имени Виталий.

Опубликовано фото охранника "Моторолы", который погиб с ним во время взрыва в лифте (ФОТО)