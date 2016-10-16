"Моторола" в гробу : В "ДНР" проходит церемония прощания с Арсеном Павловым (ВИДЕО)

19.10.2016 (11:41)

Гроб с телом уже доставлен на место

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Сегодня в донецком театре оперы и балета проходит церемония прощания с одним из командиров террористов «ДНР» Арсеном Павловым. Гроб с телом уже доставлен на место. Раннее, со своим командиром «Моторолой» уже попрощались бойцы батальона «Спарта». На входе в театр установлены металлические рамки, всем пришедшим на траурное мероприятие предстоит сдать оружие.