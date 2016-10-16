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"Моторола" в гробу : В "ДНР" проходит церемония прощания с Арсеном Павловым (ВИДЕО)

19.10.2016 (11:41)
Гроб с телом уже доставлен на место
Гроб с телом уже доставлен на место
Сегодня в донецком театре оперы и балета проходит церемония прощания с одним из командиров террористов «ДНР» Арсеном Павловым. Гроб с телом уже доставлен на место. Раннее, со своим командиром «Моторолой» уже попрощались бойцы батальона «Спарта». На входе в театр установлены металлические рамки, всем пришедшим на траурное мероприятие предстоит сдать оружие.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

19.10.2016 (12:58) / Судоплатов

На похороны карателей ВСУ приходят только по разнарядке от военкоматов т.е.по принуждению.

19.10.2016 (12:32) / Айфон

Как же вы заебали со своей матаролай, суки! Я, блять, такой рекламы Motorola даже на официальном сайте не видел.

Я предпочитаю IPhone...

19.10.2016 (11:56) / Судоплатов

Главная версия утилизации Арсения Павлова:
В России Моторола стал так популярен, что мог составить конкуренцию Путину на президентских выборах.
Вот презик РФ и убрал опасного конкурента...

19.10.2016 (12:56) / 45

Пока америкосы на Украине не "посыпятся" будет всё хуже и хуже.

19.10.2016 (12:56) / Судоплатов

Главная причина вони галицкого хохлодерьма лже-Судоплатова - он вонючее дерьмо

19.10.2016 (11:55) / Судоплатов

ГОРИ В АДУ РУССКИЙ ФАШИСТ!!!

19.10.2016 (12:42) / Министерство правды Украины

Хотелось бы пословицу 90-х напомнить : "Не заказывай, да не заказан будешь!"

19.10.2016 (11:46) / ПЕДИК ПЭДРО ВАЛЬЦМАН

Море народу, а на похороны Петрухе никто не придет. А на могилу Бандере ваще сцут постоянно. Вот и отношение к вам, свядомым нацикам

19.10.2016 (12:53) / Министерство правды Украины

Да ИГИЛОМ их давно пора признать, скаклов-то. И мочить проамериканских бандер и киевских хряков и свиноматок в сортире.

19.10.2016 (11:44) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Враг у твоих дверей! Хватит скулить и ныть!
Встань и врага убей — или тебе не жить!
Ненависть в бой ведёт, плач нерождённых детей.
Враг и тебя убьёт — первым его убей!
Звери спустились с Карпат — внуки вояк СС.
Нам обещают ад — вырезать род наш весь.
Сколько ещё нам ждать? Мало тебе смертей?
Хватит бухать и жрать — встань и врага убей!
В бой,за Родную-страну, за стариков,матерей!
Враг объявил войну.Просто хохла убей!

19.10.2016 (11:54) / Кончений москаль підарас

Враг у твоих дверей! Хватит скулить и ныть!
Встань и врага убей — или тебе не жить!
Ненависть в бой ведёт, плач нерождённых детей.
Враг и тебя убьёт — первым его убей!
Звери спустились с Карпат — внуки вояк СС.
Нам обещают ад — вырезать род наш весь.
Сколько ещё нам ждать? Мало тебе смертей?
Хватит бухать и жрать — встань и врага убей!
В бой,за Родную-страну, за стариков,матерей!
Враг объявил войну.Просто МОСКАЛЯ убей!