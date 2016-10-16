"Моторола" в гробу : В "ДНР" проходит церемония прощания с Арсеном Павловым (ВИДЕО)

|Гроб с телом уже доставлен на место
Сегодня в донецком театре оперы и балета проходит церемония прощания с одним из командиров террористов «ДНР» Арсеном Павловым.
Гроб с телом уже доставлен на место. Раннее, со своим командиром «Моторолой» уже попрощались бойцы батальона «Спарта». На входе в театр установлены металлические рамки, всем пришедшим на траурное мероприятие предстоит сдать оружие.
Вдова убитого "Моторолы" показала их детей (ФОТО)
Комментарии
Рейтинг: 0
На похороны карателей ВСУ приходят только по разнарядке от военкоматов т.е.по принуждению.
Рейтинг: 4
Как же вы заебали со своей матаролай, суки! Я, блять, такой рекламы Motorola даже на официальном сайте не видел.
Я предпочитаю IPhone...
Рейтинг: 3
Главная версия утилизации Арсения Павлова:
В России Моторола стал так популярен, что мог составить конкуренцию Путину на президентских выборах.
Вот презик РФ и убрал опасного конкурента...
Рейтинг: 2
Пока америкосы на Украине не "посыпятся" будет всё хуже и хуже.
Рейтинг: 2
Главная причина вони галицкого хохлодерьма лже-Судоплатова - он вонючее дерьмо
Рейтинг: 6
ГОРИ В АДУ РУССКИЙ ФАШИСТ!!!
Рейтинг: 0
Хотелось бы пословицу 90-х напомнить : "Не заказывай, да не заказан будешь!"
Рейтинг: -6
Море народу, а на похороны Петрухе никто не придет. А на могилу Бандере ваще сцут постоянно. Вот и отношение к вам, свядомым нацикам
Рейтинг: 0
Да ИГИЛОМ их давно пора признать, скаклов-то. И мочить проамериканских бандер и киевских хряков и свиноматок в сортире.
Рейтинг: -6
Враг у твоих дверей! Хватит скулить и ныть!
Встань и врага убей — или тебе не жить!
Ненависть в бой ведёт, плач нерождённых детей.
Враг и тебя убьёт — первым его убей!
Звери спустились с Карпат — внуки вояк СС.
Нам обещают ад — вырезать род наш весь.
Сколько ещё нам ждать? Мало тебе смертей?
Хватит бухать и жрать — встань и врага убей!
В бой,за Родную-страну, за стариков,матерей!
Враг объявил войну.Просто хохла убей!
Рейтинг: 8
Враг у твоих дверей! Хватит скулить и ныть!
Встань и врага убей — или тебе не жить!
Ненависть в бой ведёт, плач нерождённых детей.
Враг и тебя убьёт — первым его убей!
Звери спустились с Карпат — внуки вояк СС.
Нам обещают ад — вырезать род наш весь.
Сколько ещё нам ждать? Мало тебе смертей?
Хватит бухать и жрать — встань и врага убей!
В бой,за Родную-страну, за стариков,матерей!
Враг объявил войну.Просто МОСКАЛЯ убей!