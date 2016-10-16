Мукачевский вор неудачно "отметился" в Виноградове

19.10.2016 (12:14)

Виноградовская полиция поймала мукачевского вора

38-летний жителя Мукачево уже ранее судимого за кражи сотрудники полиции задержали в Виноградове, за кражу кошельков и телефонов у продавцов магазина.

Еще в сентябре и в начале октября в полицию Виноградова поступили два заявления о кражах. Обе женщины работают продавцами в местных магазинах и обоих обокрали, когда те находились на работе. В одной вытащили из сумки кошелек в котором было 6000 гривен, а в другой похитили мобильный телефон «Самсунг».

Преступник выбирал момент, когда продавцы оставляли на прилавке кошелек или телефон, а сами отвлекались на покупателей или шли в подсобку.

Работники криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили вора (помогли записи камер видеонаблюдения). Вчера, 18 октября, оперативники задержали 38-летнего жителя Мукачево.

По данным фактам полиция проводит досудебное расследование. Следователи проверяют фигуранта дела на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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