Закарпатье получит из госбюджета более 110 млн. грн

19.10.2016 (13:41)

Закарпатье получило третью по величине стабилизационную дотацию

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в Государственный бюджет на 2016 год, которыми увеличивается финансирование на безопасность и оборону страны, а также выделяются средства на погашение кредитной задолженности по зарплатам перед госслужащими.

Согласно документу, Закарпатская область получит до конца года более 37,9 миллиона гривен, которых хватит для финансирования расходов для осуществления исполнительной власти.

Напомним, что еще в середине сентября Геннадий Москаль обратился к премьер-министру Украины Владимир Гройсман, председателя Верховной Рады Андрей Парубий и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета учесть дополнительные потребности в расходах на зарплату работникам местных госадминистраций при разработке проекта Закона Украины «О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2016 год ».

Недостаток средств для финансирования местных администраций возникла по всей Украине, сейчас вопрос с погашением задолженности закрыто.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал изменения в постановление Кабинета Министров о распределении стабилизационной дотации местным бюджетам, по которым Закарпатья до конца года получит еще более 74 миллионов гривен. Эти средства пойдут на обеспечение своевременного финансирования запланированных расходов местных бюджетов (зарплата работникам, оплата коммунальных услуг). С 24 регионов Украины Закарпатье получило третью по величине стабилизационную дотацию, первый транш которой поступит еще в этом месяце.

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