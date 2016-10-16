В Ужгороде авто без водителя чуть не совершило ДТП (ФОТО)

19.10.2016 (16:09)

На Минайской "КИА" без водителя едва не привела к ДТП

Инцидент произошел на улице Минайской в областном центре Закарпатья, авто без водителя самостоятельно выкатилось на проезжую часть.

Водитель, который двигался по улице Минайской на своей машине в сторону "Осетии", проезжая возле супермаркета "Сильпо", заметил, как в его сторону на небольшой скорости движется автомобиль марки «КИА». И что интересно, за рулем транспортного средства никого не было.

"Я испугался не на шутку", - говорит Виктор, водитель авто, который едва не столкнулся с "КИА" - В последний момент успел осуществить маневр в сторону, чтобы избежать столкновения. Я припарковал авто, а потом мы с мужчинами, которые были рядом, оттолкали проблемное авто на обочину и поставили камень под колесо, чтобы угрожающая ситуация не повторилась".

"Вероятно, водитель авто забыл поставить на "ручник", поэтому такое и произошло", - говорит Николай, который примерил на себя роль "эвакуатора".

Сейчас неизвестно, кто является владельцем проблемной "КИА".

В Ужгороде тройное ДТП: Один из водителей в "стельку" пьян