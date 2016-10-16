Полиция раскрыла резонансное убийство в Мукачево (ФОТО, ВИДЕО)

|Работники полиции раскрыли убийство в Мукачево
Сегодня в Мукачево было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти
. Работники полиции установили личность умершего и уже через несколько часов задержали убийцу.
19 октября утром на ул.16 июля в Мукачево было обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работали следователи, оперативные работники, эксперты и кинологи Закарпатской полиции. При осмотре эксперт обнаружил у умершего 55-летнего мукачевца четыре ножевых ранения шеи и грудной клетки.
Для установления и поиска убийцы привлекалась служебная собака, которая взяла след и привела правоохранителей к месту, где был оставлен обувь потерпевшего. Оперативники начали работать в данной местности. Просмотрели видео с камер наблюдения, одна из которых зафиксировала, как двое неизвестных тянут тело человека в направлении набережной
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Позже в поле зрения полицейских попал дом, в котором, как выяснилось, и скрывался убийца. В указанном доме полицейские изъяли орудие совершения преступления - кухонный нож.
По подозрению в убийстве задержали 44-летнего местного жителя. Выяснилось, что накануне несколько человек собрались у убийцы дома, где распивали спиртные напитки. Между двумя мужчинами возник конфликт, который привел к тому, что один из них схватил кухонный нож и убил своего знакомого. После этого попросил одного из компании помочь ему избавиться от тела - намеревались выбросить его в реку. Однако, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, им не хватило сил дойти до реки, поэтому они покинули тело неподалеку набережной.
Следственные действия продолжаются и в настоящее время. Работники полиции решают вопрос о заключении преступника под стражу. 44-летнему мукачевцу следователи инкриминируют ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводится досудебное расследование.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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