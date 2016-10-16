На даче ужгородца полицейские задержали незванных гостей

19.10.2016 (18:54)

Неизвестные поселились на даче ужгородца

Вчера, 18 октября около 21-го часа ужгородские патрульные получили задание на улицу Далекую. В сообщение говорилось, что в частный дачный дом проникли неизвестные.

Оперативно добравшись нужного адреса, где их уже ждала заявительница, полицейские выяснили, что в соседний дом, в котором сейчас никто не проживает, проникли двое мужчин и находятся там некоторое время.

Патрульные связались с владельцем и осмотрели домохозяйство. В середине помещения находилось двое мужчин, которые сообщили правоохранителям, что комнату они снимают у владельца, хотя последний факт сдачи в аренду жилья отрицал.

Подозрительных граждан задержали и доставили в Ужгородское отделение полиции. В действиях мужчин усматриваются признаки уголовного преступления.

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