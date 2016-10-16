Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 20 октября

20.10.2016 (07:29)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °, в горах местами 6-9 ° тепла.

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Без осадков.Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:58

Закат 18:32

Температура за последние 130 лет 20 октября:

макс: 26.1° (1961)

мин: -4.7° (1972)

Народный прогноз погоды: 20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает". Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".