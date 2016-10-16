Курс валют на 20 октября (+ новости экономики)

20.10.2016 (07:37)

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Верховная Рада Украины в четверг, 20 октября, рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2017 год.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, открывая заседание Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов парламента в понедельник.

«Согласно регламенту работы Верховной Рады, мы должны не позднее 20 октября, то есть в этот четверг, рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год», – сказал г-н Парубий.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров в среду, 19 октября, назвал основные приоритеты, цели и задачи, которые преследует правительство в бюджете на следующий год.

«В первую очередь это обеспечение надлежащего уровня безопасности и обороны. Следующая позиция – масштабное строительство и реконструкция украинских дорог. Это сохранение финансовой децентрализации, поддержка аграрного сектора и небольших фермерских хозяйств, поддержка украинского машиностроения, поддержка и других направлений – в частности культуры, украинской дипломатии, поддержка энергоэффективности», – отметил глава правительства.