Лишат ли субсидии за покупку на 50 тысяч гривен

20.10.2016 (09:09)

Это не является основанием для лишения его субсидии - Мущинин

В Министерстве социальной политики заявляют, что покупки на 50 тыс. грн, которые сделали граждане в этом году, не являются основанием для лишения уже назначенной субсидии, однако им может быть отказано в выплатах при последующем ее назначении.

Об этом во время парламентских слушаний заявил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

"Если человек после назначения субсидии сделала покупку на сумму свыше 50 тыс. грн - это не является основанием для лишения его субсидии. То есть, на следующий год мы можем не выдать ему субсидию, но в этом периоде он ее будет получать ", - сказал В.Мущинин.

Как сообщил 13 октября вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, субсидии уже оформили около 5,5 млн. украинских семей, что вдвое больше, чем в прошлом году.

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