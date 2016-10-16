Путин о итогах встречи "нормандской четверки"

|Путин рассказал о договоренностях на встрече четырех лидеров стран
"Нормандская четверка" договорилась о том, что должно быть сделано в ближайшее время, в том числе по разведению сторон конфликта на юго-востоке Украины, заявил президент России Владимир Путин журналистам.
"Первое. Это касается выполнения минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", — сказал Путин по итогам переговоров в Берлине.
Президент РФ также отметил, что участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности.
"Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов", — добавил российский лидер.
По словам Путина, эти вопросы связаны с разведением сил в зоне конфликта. Также, по словам президента, "четверка" подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в Донбассе, в частности речь идет о зоне отвода и хранения тяжелой техники.
Российский лидер также отметил, что участникам переговоров удалось определиться лишь с частью вопросов гуманитарного характера по Украине.
"К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера", — заявил Путин во время брифинга.
Переговоры прошли в Берлине, в них принимали участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Встреча продолжалась более трех часов.
В Кремле сделали резонансное заявление о встрече Порошенко с Путиным
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Комментарии
Рейтинг: 0
если Порошенко и Запад будут продолжать приглашать нас прежними темпами, мы рассмотрим их завывания всерьез. Бешеные собаки не понимают переговоров, - а сторонники нацизма, что на Украине, что в Берлине, что в Париже, что в Вашингтоне, - являются именно бешеными собаками.
Рейтинг: 1
Не захотят понимать команду "место!" и идти на него - действительно придется класть. Не хочется и очень страшно, но все остальные методы воздействия не работают: эти животные слов не понимают. Надо объяснить Западу и нацистам, что они почти убедили нас в том, что мы действительно агрессоры, - и мы почти готовы начать действовать в соответствии с их убеждениями. И что мы готовы в любой момент вывести свои войска с территории Украины, - но для этого нам придется сначала ввести их туда......
Рейтинг: -1
Путин – это Моисей наоборот. Это разные путеводители и разная «дорожная карта». И у Моисея была задача – вывести из рабства, а у Путина задача – обратно в рабство привести, где он будет фараоном.
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-Зачем на этот раз собралась Нормандская четверка?
-Хотят сфотографироваться с Путиным на память. Ведь это Гаага - далеко, а лифт - близко.
Рейтинг: -5
Заходит Путин на встречу Нормандской четверки, а там Меркель, Олланд и Порошенко в костюмах санитаров сидят.
Рейтинг: -5
Лавров упрекнул американцев:
- Слишком много "кисок" крутится вокруг ваших предвыборных кампаний обеих партий...
А вот в РФ с этим строго: никаких кисок-писок, всё крутится вокруг одного Х.йла!
Да и сами выборы - просто формальный процесс с заранее известным результатом...
Рейтинг: -6
Как хочется быть великим, когда ты маленький, плешивый, старый и нефть за 20 баксов.