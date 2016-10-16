Путин о итогах встречи "нормандской четверки"

20.10.2016 (09:11)

Путин рассказал о договоренностях на встрече четырех лидеров стран

"Нормандская четверка" договорилась о том, что должно быть сделано в ближайшее время, в том числе по разведению сторон конфликта на юго-востоке Украины, заявил президент России Владимир Путин журналистам.

"Первое. Это касается выполнения минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", — сказал Путин по итогам переговоров в Берлине.

Президент РФ также отметил, что участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности.

"Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов", — добавил российский лидер.

По словам Путина, эти вопросы связаны с разведением сил в зоне конфликта. Также, по словам президента, "четверка" подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в Донбассе, в частности речь идет о зоне отвода и хранения тяжелой техники.

Российский лидер также отметил, что участникам переговоров удалось определиться лишь с частью вопросов гуманитарного характера по Украине.

"К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера", — заявил Путин во время брифинга.

Переговоры прошли в Берлине, в них принимали участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Встреча продолжалась более трех часов.

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