Экс-тренер сборной Украины по футболу попал под обстрел боевиков на Донбассе

20.10.2016 (09:54)

На вопрос, как себя чувствует, Маркевич отшутился: "Да это такое..."

19 октября глава тренерского комитета Федерации футбола Украины Мирон Маркевич попал под обстрел боевиков российской гибридной армии у КПВВ "Марьинка", куда отправился проведать пограничников.

Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-атташе Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Мирон Маркевич гостит у пограничников на передовой. Во время пребывания на Марьинке, украинский тренер фактически попал под обстрел российско-террористических войск", - написал он.

По словам пресс-офицера, на вопрос, как себя чувствует после такого инцидента экс-тренер сборной Украины, Металлиста и Днепра, Маркевич отшутился: "Да это такое..."

Футбольный функционер передал бойцам краматорского отряда погранслужбы футболку защитника Динамо Евгения Хачериди, в которой тот играл в недавнем матче с Турцией, а также мяч, на котором расписались игроки национальной команды.

По сообщению пресс-службы ГПСУ, вчера КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками из крупнокалиберных пулеметов. Огонь по позициям пограничников террористы вели из населенного пункта Александровка. Никто из состава сил АТО не пострадал, ответный огонь не открывался.

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