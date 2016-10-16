Украинских работодателей обязали сотрудничать с военкоматами

20.10.2016 (10:57)

Руководители предприятий не с восторгом встретили эту инициативу

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2985, который вносит изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Это обязывает работодателей контролировать военнообязанных и работников призывного возраста.

Руководители по требованию военкомов должны будут оповещать призывников о вызове в военкомат и лично контролировать явку человека туда. В течение 7 дней работодатели также должны будут проинформировать военных комиссаров о принятии или увольнении с работы призывников и военнообязанных. Военные твердят, что никого на фронт забирать с работы не будут.

На местах отмечают, что раньше повестки вручались не только по месту проживания, но и на рабочем месте.

«У меня так товарищ полтора года назад пошел воевать. Начальник вызвал к себе, сказал, что пришел список на мобилизацию и он в нем. Деваться некуда, пошел», — рассказал Сергей.

Руководители предприятий не с восторгом встретили эту инициативу

«Это лишь означает, что прибавится новой работы для отдела кадров. А компенсацию за эту работу никто не предусматривает. В очередной раз добавили новых обязанностей и ответственности работодателям», — прокомментировал начальник одной из организаций Игорь.

Верховная Рада собралась отправлять "срочников" в зону АТО