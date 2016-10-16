В школу с наркотиками: Закарпатские полицейские задержали 16-летнего наркомана (ФОТО)

|Виноградовские полицейские изъяли у студента наркотики
10 граммов марихуаны 16-летний парень нес с собой на пары в колледж. По дороге в учебное заведение его задержали полицейские.
19 октября в 12:15 на горячую линию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на улице Шевченко в Виноградове находится парень, который имеет при себе наркотики.
По указанному адресу правоохранители нашли парня, подобного по описанию анонима. Как оказалось, он является студентом Виноградовского государственного колледжа. В помещении указанного учебного заведения, куда и направлялся студент, в присутствии его матери и директора колледжа в сумке юноши обнаружен пакет с 10 граммами сухой измельченного вещества, похожего на марихуану.
Изъятое вещество направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство и проводится досудебное расследование.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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