Москаль передал бойцам АТО партию спецсредств от мецената из США (ФОТО)

20.10.2016 (11:30)

Москаль вручил закарпатским военным спецснаряжение для АТО

Прибор ночного видения, бинокли, защитные очки и рюкзаки для воды - очередную партию новых спецсредств передал бойцам 128-й отдельной горно-пехотной механизированной бригады выходец из Закарпатья, который живет в Америке.

Снаряжение от имени мецената бойцам вручил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Руководитель области поблагодарил закарпатских военных за героизм и доблесть, пожелал им успехов в борьбе с врагом на востоке страны.

- Любая помощь для военных важна, - отметил командир 15-го отдельного горно-пехотного батальона Александр Паламарчук. - Наши бойцы обеспечены подобными спецсредствами, но лишнего оборудования на поле боя не бывает.

Подполковник поблагодарил мецената за помощь и заверил, что лично доставит его закарпатским подразделениям, поскольку через неделю возвращается на восток. По словам командира, ныне подразделение 128-й отдельной горно-пехотной механизированной бригады дислоцируются в горячих точках Донецкой области - у сел Опытное и Пески, в районе шахты «Бутовка».

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