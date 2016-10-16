Предсмертные слова Моторолы : За секунды до взрыва террорист успел отправить SMS жене

20.10.2016 (12:08)

"Открывай двери. Я тут", — написал Моторола супруге.

За несколько секунд до взрыва в лифте террорист Арсений Павлов с позывным "Моторола" отправил текстовое сообщение своей жене Елене.

"Открывай двери. Я тут", — написал Моторола супруге.

Супруга сразу же прочла SMS, так как очень ждала Моторолу, который в тот вечер задерживался.

Буквально через несколько мгновений прогремел взрыв, который унёс жизнь террориста.

Напомним, Моторола погиб 16 октября.

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