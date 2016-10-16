Предсмертные слова Моторолы : За секунды до взрыва террорист успел отправить SMS жене

|"Открывай двери. Я тут", — написал Моторола супруге.
За несколько секунд до взрыва в лифте террорист Арсений Павлов с позывным "Моторола" отправил текстовое сообщение своей жене Елене.
"Открывай двери. Я тут", — написал Моторола супруге.
Супруга сразу же прочла SMS, так как очень ждала Моторолу, который в тот вечер задерживался.
Буквально через несколько мгновений прогремел взрыв, который унёс жизнь террориста.
Напомним, Моторола погиб 16 октября.
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