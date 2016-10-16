Новая дорога соединит венгерский автобан "М-3" с трассой "Киев-Чоп"

20.10.2016 (12:41)

Береговская окружная дорога даст мощный толчок экономическому развитию

В Закарпатье выедет рабочая группа Кабинета министров Украины для экспертной проработки проектов по развитию приграничной дорожной инфраструктуры и пунктов пропуска на украинско-венгерской границе. Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинские эксперты будут работать совместно с представителями Венгрии, цель совместной работы - подготовка проекта двустороннего межправительственного Соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи, которая включает строительство Береговской окружной дороги. Новая дорога соединит венгерский автобан М-3 с международной трассой «Киев-Чоп», после ее открытия в Будапешт после пересечения границы можно будет доехать за 2,5 часа.

Тема Береговской окружной дороги, которая даст мощный толчок экономическому развитию приграничных регионов обеих стран, неоднократно поднималась в ходе встреч главы ОГА Геннадия Москаля с представителями правительства Венгрии. Ожидается, что все необходимые документы, которые дадут старт строительству дороги, будут подписаны во время официального визита премьер-министра Украины в Венгрию в ноябре этого года.

В Закарпатье на границе с Венгрией может появиться новый КПП