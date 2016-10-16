Ужгородцам теперь придется платить за стройплощадки (ВИДЕО)

20.10.2016 (13:00)

В Ужгороде ввели оплату за строительные площадки

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В Ужгороде ввели фиксированную оплату за строительные площадки в городе. В центре - это 35 гривен в месяц за квадрат, в центре - 25, а за площадки на окраине - 15 гривен за метр квадратный.Средства будут платить за пользование элементами благоустройства города, которые являются коммунальной собственностью. Речь идет о тротуарах и общей городской площади.Подробнее смотрите в видеосюжете: