Ужгородцам теперь придется платить за стройплощадки (ВИДЕО)

|В Ужгороде ввели оплату за строительные площадки
В Ужгороде ввели фиксированную оплату за строительные площадки в городе. В центре - это 35 гривен в месяц за квадрат, в центре - 25, а за площадки на окраине - 15 гривен за метр квадратный.
Средства будут платить за пользование элементами благоустройства города, которые являются коммунальной собственностью. Речь идет о тротуарах и общей городской площади.
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