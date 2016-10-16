ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Ужгородцам теперь придется платить за стройплощадки (ВИДЕО)

20.10.2016 (13:00)
В Ужгороде ввели оплату за строительные площадки
В Ужгороде ввели оплату за строительные площадки
В Ужгороде ввели фиксированную оплату за строительные площадки в городе. В центре - это 35 гривен в месяц за квадрат, в центре - 25, а за площадки на окраине - 15 гривен за метр квадратный.
Средства будут платить за пользование элементами благоустройства города, которые являются коммунальной собственностью. Речь идет о тротуарах и общей городской площади.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



В Ужгороде ведут строительство пренебрегая безопасностью детей (ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...