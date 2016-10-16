Савченко поскандалила с Пашинским на заседании комитета ВР (ВИДЕО)

20.10.2016 (13:18)

Комитет предлагает приостановить доступ Савченко к государственной тайне

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Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны народный депутат от Батькивщины Надежда Савченко устроила скандал. После она покинула заседание комитета, фактически сорвав кворум по рассмотрению ряда важных вопросов.По словам членов комитета, Савченко сорвала рассмотрение вопроса военного бюджета на 2017 год, отчета СБУ о мерах по защите информационного пространства Украины в условиях агрессии, а также вопрос о расширении санкций против России.В связи с этим, депутат от Народного фронта Юрий Береза заявил о неподобающем поведении Савченко, упрекнув ее в пиаре.Руководитель комитета Сергей Пашинский поручил подготовить проект обращения к Службе безопасности Украины о проверке контактов Савченко с сепаратистами из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Народного фронта.На время проверки комитет предлагает приостановить доступ Савченко к государственной тайне.