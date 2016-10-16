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Меркель - Порошенку : Контроль над границей - в конце процесса

20.10.2016 (13:20)
Путин, гад, опять всех купил!!!
Путин, гад, опять всех купил!!!

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса".
Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.

Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.

"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссию ОБСЕ", - сказала канцлер.

Что еще могут смогут придумать Порошенко и Климкин рассказывая про результаты этих переговоров?!

Путин, гад, опять всех купил!!!

Предмет торга — новая дорожная карта по имплементации Минска, в которой обе части, «безопасность» и «политика», переплетались бы. В трех опытных точках отведены войска — Киев подает в Раду законопроект о выборах — Донбасс разоружается — Киев принимает амнистию.

Официально глава МИД Франции Жан-Марк Эро подтвердил: кроме дорожной карты речь об обязательствах Киева предоставить Донбассу спецстатус и гарантии по отводу войск.

Метод кнута применен к Порошенко столь массированно впервые....

У украинского лидера остается несколько опций для действий: пойти на выполнение договоренности, но потерять Раду, выйти из диалога, лишившись поддержки США, или продолжать тянуть время...


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
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Комментарии

20.10.2016 (14:43) / Министерство правды Украины

Гражданскую войну могут закончить ТОЛЬКО сами украинцы. Граждане должны понять, что только они сами ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ! Хотят УПАшных руководителей - пусть освоят их перспективное учение: "Усих уничтожить и будет щастье!"
Хотят хорошо жить - пусть думают головой: чем жить, за счет чего (не за счет КОГО!). С такими-то бескрайнимиземельными просторами на Украине созданы идеальные условия для ТРУДА! Хотят украинцы работать - будет им мир.

20.10.2016 (14:07) / ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО ВАЛЬЦМАН

ВАЛЬЦМАН:ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ:
Я пил из горлышка, с устатку и не евши,
Но - как стекло был,- остекленевший.
А уж когда к нам Меркель подкатила,
Тогда в нас было - семьсот на рыло!

Мы, правда, Оланда насильно затащили,-
Ну, тут промашка - переборщили.
А что очки мы Оланду разбили -
Так то портвейном усугубили.

20.10.2016 (14:01) / ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО ВАЛЬЦМАН

- Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей!
А до чего ж, Вань, размалеваны.
И голос, как у алкашей.
А тот похож, нет, правда, вань,
На Вальцмана - такая ж пьянь!
Его друзья - такая рвань!
И пьют всегда в такую рань такую дрянь!

20.10.2016 (13:35) / ПЕДИК ВЛАДИМИР ПУТИН

-Какие результаты переговоров "нормандской четверки"?

Варианты:
1. Какие-никакие.
2. Никакие.
3. Свет не гас - штаны сухие!

20.10.2016 (13:35) / ПЕДИК ВЛАДИМИР ПУТИН

Новости Недоросии.

Укропы совсем озверели! Эти жидобандерофашисты создали элитное подразделение ЛИФТваффе для уничтожения наших вождей!!!

20.10.2016 (13:34) / Министерство правды Украины

Заходит русский человек, по привычке, в лифт пописать....

А там мемориал...

20.10.2016 (13:32) / ПЕДИК ПЭДРО ВАЛЬЦМАН

На фото : Бывалая,Балбес и Трус.

20.10.2016 (13:30) / Судоплатов

Меркель - Порошенку :Может тебе еще ключи от Донецкой квартиры где деньги лежат?От мертвого осла уши...впрочем ты и сам осел