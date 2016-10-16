Меркель - Порошенку : Контроль над границей - в конце процесса

20.10.2016 (13:20)

Путин, гад, опять всех купил!!!

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса".

Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.

Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.

"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссию ОБСЕ", - сказала канцлер.

Что еще могут смогут придумать Порошенко и Климкин рассказывая про результаты этих переговоров?!

Путин, гад, опять всех купил!!!

Предмет торга — новая дорожная карта по имплементации Минска, в которой обе части, «безопасность» и «политика», переплетались бы. В трех опытных точках отведены войска — Киев подает в Раду законопроект о выборах — Донбасс разоружается — Киев принимает амнистию.

Официально глава МИД Франции Жан-Марк Эро подтвердил: кроме дорожной карты речь об обязательствах Киева предоставить Донбассу спецстатус и гарантии по отводу войск.

Метод кнута применен к Порошенко столь массированно впервые....

У украинского лидера остается несколько опций для действий: пойти на выполнение договоренности, но потерять Раду, выйти из диалога, лишившись поддержки США, или продолжать тянуть время...