Меркель - Порошенку : Контроль над границей - в конце процесса

|Путин, гад, опять всех купил!!!
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса".
Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине.
"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.
Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.
"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссию ОБСЕ", - сказала канцлер.
Что еще могут смогут придумать Порошенко и Климкин рассказывая про результаты этих переговоров?!
Путин, гад, опять всех купил!!!
Предмет торга — новая дорожная карта по имплементации Минска, в которой обе части, «безопасность» и «политика», переплетались бы. В трех опытных точках отведены войска — Киев подает в Раду законопроект о выборах — Донбасс разоружается — Киев принимает амнистию.
Официально глава МИД Франции Жан-Марк Эро подтвердил: кроме дорожной карты речь об обязательствах Киева предоставить Донбассу спецстатус и гарантии по отводу войск.
Метод кнута применен к Порошенко столь массированно впервые....
У украинского лидера остается несколько опций для действий: пойти на выполнение договоренности, но потерять Раду, выйти из диалога, лишившись поддержки США, или продолжать тянуть время...
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 0
Гражданскую войну могут закончить ТОЛЬКО сами украинцы. Граждане должны понять, что только они сами ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ! Хотят УПАшных руководителей - пусть освоят их перспективное учение: "Усих уничтожить и будет щастье!"
Хотят хорошо жить - пусть думают головой: чем жить, за счет чего (не за счет КОГО!). С такими-то бескрайнимиземельными просторами на Украине созданы идеальные условия для ТРУДА! Хотят украинцы работать - будет им мир.
Рейтинг: 4
ВАЛЬЦМАН:ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ:
Я пил из горлышка, с устатку и не евши,
Но - как стекло был,- остекленевший.
А уж когда к нам Меркель подкатила,
Тогда в нас было - семьсот на рыло!
Мы, правда, Оланда насильно затащили,-
Ну, тут промашка - переборщили.
А что очки мы Оланду разбили -
Так то портвейном усугубили.
Рейтинг: 3
- Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей!
А до чего ж, Вань, размалеваны.
И голос, как у алкашей.
А тот похож, нет, правда, вань,
На Вальцмана - такая ж пьянь!
Его друзья - такая рвань!
И пьют всегда в такую рань такую дрянь!
Рейтинг: -3
-Какие результаты переговоров "нормандской четверки"?
Варианты:
1. Какие-никакие.
2. Никакие.
3. Свет не гас - штаны сухие!
Рейтинг: 2
Новости Недоросии.
Укропы совсем озверели! Эти жидобандерофашисты создали элитное подразделение ЛИФТваффе для уничтожения наших вождей!!!
Рейтинг: 0
Заходит русский человек, по привычке, в лифт пописать....
А там мемориал...
Рейтинг: 5
На фото : Бывалая,Балбес и Трус.
Рейтинг: 7
Меркель - Порошенку :Может тебе еще ключи от Донецкой квартиры где деньги лежат?От мертвого осла уши...впрочем ты и сам осел