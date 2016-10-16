Патрульные задержали в Ужгороде авто с поддельным номером кузова и на "чужих" номерах

20.10.2016 (14:09)

Ужгородские патрульные обнаружили подозрительную "Шкоду"

Вчера около 10 часов вечера ужгородские патрульные остановили "Skoda Superb" за нарушение ПДД. Во время проверки документов патрульные обнаружили, что номерной знак автомобиля принадлежит другому транспортному средству, а именно "Toyota Hilux", а номер кузова закреплен за другой «Шкодой».

Поскольку в действиях гражданина виделись признаки преступления, полицейские вызвали на место следственно-оперативная группа. Авто эвакуировали на штрафплощадку Ужгородского отдела полиции.

Напоминаем, за подделку или замену идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова транспортного средства наступает ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом Украины, который предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Патрульные в Ужгороде задержали "Жигуленок" с перебитыми номерами (ФОТО)