Незабываемые пейзажи на Синевире в октябре (ВИДЕО)

|Озеро Синевир манит осенью туристов
В октябре на озере Синевир - можно запутаться в временам года! Леса вокруг морского глаза чрезвычайно разноцветные.
Направо от смотровой площадки - начало золотой осени с отголосками лета - все деревья покрыты цветной листвой. А с другой стороны уже бурлит - настоящая закарпатская снежная зима - верхушки гор припорошенные снегом.
Само же озеро считается самым интересным объектом Нацпарка «Синевир» и является одной из визитных карточек Украинских Карпат.
Туристы едут сюда за красотой природы, чистым воздухом и незабываемыми пейзажами.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
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