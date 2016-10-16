Незабываемые пейзажи на Синевире в октябре (ВИДЕО)

20.10.2016 (14:22)

Озеро Синевир манит осенью туристов

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В октябре на озере Синевир - можно запутаться в временам года! Леса вокруг морского глаза чрезвычайно разноцветные.Направо от смотровой площадки - начало золотой осени с отголосками лета - все деревья покрыты цветной листвой. А с другой стороны уже бурлит - настоящая закарпатская снежная зима - верхушки гор припорошенные снегом.Само же озеро считается самым интересным объектом Нацпарка «Синевир» и является одной из визитных карточек Украинских Карпат.Туристы едут сюда за красотой природы, чистым воздухом и незабываемыми пейзажами.Подробнее смотрите в видеосюжете: