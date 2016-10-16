Гиркин объяснил, зачем Путин устроил шумные "поминки" Моторолы

20.10.2016 (14:32)

Террорист "ДНР" Арсений Павлов (Моторола)

Убийство террориста "ДНР" Арсения Павлова (Моторола) стало одной из главных новостей в российских СМИ по той причине, что Минск-2 может быть реализован в ближайшее время.

Об этом в соцсети заявил бывший полевой командир донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков).

Второй наиболее возможной версией, по которой Моторолу оплакивают на кремлевских каналах, Гиркин назвал подготовку к военному наступлению россиян на Донбассе.

"Что касается первого варианта, то в нынешних условиях нет никаких признаков вероятности подобного развития событий (Минские договоренности. – Ред.). А вот второй вариант вполне соответствует той информации, которая начала ко мне поступать 2-3 недели назад. "До жирафа что-то дошло"", - говорится в тексте.



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