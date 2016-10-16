Как оформить коммуналку в рассрочку? (ВИДЕО)

|В Украине рассрочка на коммунальные платежи доступна всем желающим
На субсидии могут претендовать семьи, которые 15% своего дохода отдают за коммуналку. Но в правительстве с началом отопительного сезона решили пойти еще дальше и предоставить рассрочку на коммунальные платежи всем желающим.
Рассрочку можно будет оформить только на централизованное отопление. Для этого надо написать заявление в теплокоммунэнерго. И они ежемесячно будут начислять половину тарифа. А вторую часть платежа нужно будет отдавать равными частями после отопительного периода – с апреля по сентябрь.
В облэнерго пока новую схему не прокомментировали, потому что не получили еще разъяснений от Кабмина. А на многих предприятиях предоставляется похожая схема – реструктуризация долга. Это когда должник в индивидуальном порядке может договориться о рассрочке выплат на определенный срок.
Поэтому предприятиям придется искать дополнительные средства и брать кредиты, чтобы рассчитаться с "Нафтогазом". Однако Гройсман заверил, что в будущем чиновники придумают способ, как перекрыть разницу между теплокоммунэнерго и "Нафтогазом".
Напомним, Кабмин официально ввел возможность оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку для украинцев, которые не получают субсидии
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