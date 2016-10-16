Осень в Ужгороде на мольбертах (ВИДЕО)

|В Ужгороде проходит конкурс молодых художников Серебряный мольберт
Полсотни художников рисуют ужгородскую осень. В парках, скверах и на улицах города свои мольберты установили художники со всей Украины.
Представители различных вузов рисуют настоящую ужгородской осень в рамках конкурса Серебряный мольберт.
Лучшие студенты всех художественных высших учебных заведений Украины три дня будут рисовать городской, краевой пейзажи и портрет.
На полотно переносят желто-красные цвета осени и радуются красотой города. Каждый художник выбирает локацию, которая понравилась больше всего. Затем работы участников выставят в атриуме Закарпатской ОГА. Там, к слову, пройдет и последний конкурсный этап.
Самым популярным среди художников оказался скверик-альпинарий.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Карпаты, осень - это нельзя пропустить! (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
Рейтинг: 0
Pron blog locality
erotic ballet erotic dreams erotic tatoo erotic mp4 erotic screensaver
http://toys.erolove.in/?brianna
erotic blogspot erotic reveiw erotic couples massage hollywood erotic erotic dolls
Рейтинг: 0
Pron blog locality
erotic ballet erotic dreams erotic tatoo erotic mp4 erotic screensaver
http://toys.erolove.in/?brianna
erotic blogspot erotic reveiw erotic couples massage hollywood erotic erotic dolls