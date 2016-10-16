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Осень в Ужгороде на мольбертах (ВИДЕО)

20.10.2016 (17:50)
В Ужгороде проходит конкурс молодых художников Серебряный мольберт
В Ужгороде проходит конкурс молодых художников Серебряный мольберт
Полсотни художников рисуют ужгородскую осень. В парках, скверах и на улицах города свои мольберты установили художники со всей Украины.
Представители различных вузов рисуют настоящую ужгородской осень в рамках конкурса Серебряный мольберт.
Лучшие студенты всех художественных высших учебных заведений Украины три дня будут рисовать городской, краевой пейзажи и портрет.
На полотно переносят желто-красные цвета осени и радуются красотой города. Каждый художник выбирает локацию, которая понравилась больше всего. Затем работы участников выставят в атриуме Закарпатской ОГА. Там, к слову, пройдет и последний конкурсный этап.
Самым популярным среди художников оказался скверик-альпинарий.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



Карпаты, осень - это нельзя пропустить! (ФОТО, ВИДЕО)

Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

20.10.2016 (18:06) / isabelleif18

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