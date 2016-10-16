Осень в Ужгороде на мольбертах (ВИДЕО)

20.10.2016 (17:50)

В Ужгороде проходит конкурс молодых художников Серебряный мольберт

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Полсотни художников рисуют ужгородскую осень. В парках, скверах и на улицах города свои мольберты установили художники со всей Украины.Представители различных вузов рисуют настоящую ужгородской осень в рамках конкурса Серебряный мольберт.Лучшие студенты всех художественных высших учебных заведений Украины три дня будут рисовать городской, краевой пейзажи и портрет.На полотно переносят желто-красные цвета осени и радуются красотой города. Каждый художник выбирает локацию, которая понравилась больше всего. Затем работы участников выставят в атриуме Закарпатской ОГА. Там, к слову, пройдет и последний конкурсный этап.Самым популярным среди художников оказался скверик-альпинарий.Подробнее смотрите в видеосюжете: