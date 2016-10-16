"Путин ху#ло" : Так в Берлине встретили Владимира Путина (ВИДЕО)

20.10.2016 (19:47)

Хит харьковских ультрас исполняли украинцы и сирийцы

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В Берлине собрались лидеры ФРГ, Франции, Украины и России. Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин говорили о ситуации на Донбассе, а позже пообщались также о Сирии. Вблизи резиденции канцлера Германии одновременно с этим продолжались громкие протесты. Люди встретили российского президента популярным на трибунах стадионов "Путин ху#ло".Хит харьковских ультрас исполняли украинцы и сирийцы. Последних было больше, они братались с нашими земляками."Я не понимаю, что россияне у нас делают. Это наша революция, между нами. К чему там русские? Такое же, как и в Украине. Почему они везде лезут?", - возмущался сириец. "У нас идет война, мы имеем общую беду и общего врага", - говорила украинка.