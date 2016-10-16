Коммуналка стает не по зубам даже среднему классу

20.10.2016 (19:58)

Рассрочку на оплату коммунальных платежей предлагают среднему классу

Рассрочку на оплату коммунальных платежей почему-то предлагают не тем, кто считается малоимущим, а украинцам, представляющим так называемый средний класс, и это свидетельствует о том, что граждане нашей страны уже не могут оплачивать свое жилье, и речь идет практически обо всех украинцах, за исключением самых богатых.

Такое мнение Слову и Делу высказал Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, уже есть понимание того, что долг за коммуналку в Украине продолжит расти.

«Правительство идет по принципу – неплатежи можно назвать реструктуризацией. Однако печальное в этой ситуации то, что финансовые проблемы из-за такого нововведения никуда не исчезнут, ведь деньги придется где-то брать. И если речь идет о реструктуризации, то недостающие средства должны быть компенсированы на текущие проблемы и на текущую деятельность», - считает Землянский.

Он отметил, что идея европейских тарифов может быть хороша только в том случае, когда у людей появляются деньги, но их ни у кого нет, и подобные эксперименты никто не ставит в кризисной ситуации.

Как оформить коммуналку в рассрочку? (ВИДЕО)